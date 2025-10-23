Jóvenes de San Buenaventura destacan en Concurso de Talentos

San Buenaventura, Coah. — La Secretaría de Cultura y el DIF Estatal celebraron con gran éxito el Concurso Estatal de Talentos 2025, realizado en el Teatro de la Ciudad de Monclova, donde participaron jóvenes de los 38 municipios de Coahuila.

El DIF Municipal de San Buenaventura se mostró orgulloso al reconocer el talento de las estudiantes María Fernanda González Saralaya y Anna Karina Ríos Luna, quienes destacaron en la categoría de canto y lograron su pase a la gran final estatal.

Este certamen se ha consolidado como una importante plataforma para promover el talento artístico y, al mismo tiempo, fortalecer la prevención de adicciones entre la juventud coahuilense, mediante actividades culturales y de integración positiva.

En el mismo escenario, la niña Sofía Victoria Aguilar Sierra representó con gran energía al municipio sambonense en la disciplina de baile, recibiendo también el reconocimiento del público y los jueces.

La Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala, junto con la regidora de Educación, felicitó a las jóvenes por su destacada participación y las exhortó a seguir cultivando su talento con disciplina y pasión.

"Cada joven que participa representa la fortaleza cultural y el talento de San Buenaventura; estamos muy orgullosos de ellas", expresó Niria Isabel Ayala.