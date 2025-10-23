Protección Civil de Frontera implementa medidas de seguridad en panteones

Frontera, Coahuila; a 23 de octubre de 2025.- El Gobierno Municipal de Frontera, a cargo de la alcaldesa Sari Pérez, a través de la Dirección de Protección Civil, implementó un operativo especial de prevención y seguridad en los panteones municipales, con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias que acudan los días 1 y 2 de noviembre para conmemorar el Día de Muertos y el Día de los Angelitos.

El titular de la dependencia, Abraham Palacios Cedillo, informó que como parte de las acciones preventivas se delimitaron 52 tumbas consideradas de riesgo, a fin de evitar accidentes durante las visitas. "Ya concluimos los trabajos de delimitación y estaremos atentos con un equipo completo de respuesta inmediata los días 1 y 2 de noviembre", señaló el funcionario.

El operativo contará con la presencia de dos ambulancias, cuatro paramédicos y cuatro elementos de Protección Civil, además de una unidad de ataque rápido equipada para rescate, lista para atender cualquier eventualidad.

Palacios Cedillo explicó que se prevé la llegada de miles de visitantes, por lo que se mantendrá coordinación con todas las áreas municipales para garantizar una jornada segura y ordenada.

"La prioridad es la prevención. Pedimos a las familias que caminen con precaución entre las tumbas y cuiden de los menores y adultos mayores. Estamos preparados para cualquier contingencia, pero confiamos en que con la colaboración de todas y todos tendremos días tranquilos y con saldo blanco", afirmó.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú reiteró el compromiso de su administración con la seguridad, el orden y la protección de las familias fronterenses, y llamó a la ciudadanía a vivir estas tradiciones con respeto y responsabilidad, preservando el valor cultural y familiar del Día de Muertos.