Programa de Castraciones y Vacunación de Protección Animal en Frontera Continúa

FRONTERA, COAHUILA.- La coordinación de Protección Animal de Frontera decidió extender una semana más su estancia en el gimnasio Rodolfo Luna, con el propósito de atender la creciente demanda de servicios veterinarios y de cuidado para mascotas, así como a perros en situación de calle.

La coordinadora Tuilzie Ibarra Vázquez informó que el vagón de atención móvil se instaló desde el lunes en la colonia Morelos, ofreciendo cobertura también a sectores aledaños. Hasta el momento, se han vacunado contra la rabia a 60 perros, además de aplicar tratamientos de desparasitación y continuar con el programa de castraciones tanto para perros como para gatos.

"Esto nos habla del compromiso y la responsabilidad que la gente tiene. Venir a una colonia donde no habíamos estado más de un día —pues antes solo acudíamos con los Mercaditos de Mejora— era muy necesario, ya que es una zona muy amplia y con gran población".

Asimismo, mencionó que han recibido numerosos reportes de perritos enfermos, principalmente con infecciones estomacales y cuadros de temperatura, por lo que el personal veterinario ha brindado atención especial a estos casos.

"Nos comentan que esto les ayuda mucho, ya que al acudir a una veterinaria la consulta cuesta arriba de los 300 pesos, mientras que nosotros lo damos totalmente gratuito", destacó.

Debido a la gran afluencia y la necesidad detectada, Protección Animal decidió permanecer una semana adicional en la colonia Morelos, con el fin de garantizar que ninguna mascota quede sin atención.

El programa continuará recorriendo distintos puntos del municipio en los próximos meses, con el objetivo de fortalecer la salud animal, prevenir enfermedades y fomentar la tenencia responsable entre los dueños de mascotas.