Alcaldesa y Gobernador unen esfuerzos contra dengue, zika y chikungunya

Castaños, Coah.- Dando continuidad a la estrategia de prevención de enfermedades y protección a la salud de las familias, autoridades sanitarias continúan con las labores de fumigación, con el objetivo de evitar la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya.

Gracias al trabajo conjunto entre la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora y el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del Departamento de Salud, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 04, llevó a cabo estas acciones en las colonias Zona Centro y Libertad, beneficiando a decenas de familias.

La Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que estas acciones forman parte de un programa permanente de prevención enfocado en salvaguardar la salud de la población y reforzar las medidas que permitan reducir riesgos sanitarios.

"Nuestro compromiso es cuidar a las familias del municipio, por eso mantenemos una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado y con el personal de la Secretaría de Salud para atender de manera oportuna todos los sectores del municipio. No bajaremos la guardia ante enfermedades que pueden prevenirse con trabajo y conciencia ciudadana", expresó la presidenta municipal.

Asimismo, Sifuentes Zamora hizo un llamado a la comunidad a sumarse activamente a las labores de limpieza en sus patios eliminando cacharros, llantas, cubetas o cualquier recipiente que acumule agua, ya que son criaderos ideales para mosquitos.

"La prevención es tarea de todos, por ello invitamos a la ciudadanía a descacharrizar sus patios y poder obtener mejores resultados en estas acciones de fumigación", finalizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la salud pública y la protección del bienestar de las familias, impulsando campañas que fomenten la corresponsabilidad social en el cuidado del entorno.