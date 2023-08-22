Condecoran y bendicen cascos

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura condecoró en el día nacional del Bombero, al Cuerpo Heroico de elementos que forman parte de esta corporación.

A temprana hora el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez se reunión con ellos en un evento privado donde tuvo la oportunidad de platicar con ellos y les agradeció el compromiso con la sociedad sambonense, la coordinación con los tres órdenes de gobierno tanto en Protección Civil, Seguridad Pública y con los brigadistas CONAFOR para un mejor desempeño.

Estuvieron presentes el regidor César Guillermo Flores y el director Fernando Castillo quienes junto al cuerpo de bomberos y protección civil destacaron que ya están trabajando en el Plan de refuerzo en caso de la presencia de lluvias pronosticadas en este día.

En su mensaje el alcalde Hugo Lozano dijo que en el marco de la celebración del día del bombero era muy grato decirles que ellos traen siempre con esta fecha las bendiciones porque el año pasado también se presentó una tormenta y estuvo fuerte, “Me acuerdo que cenamos en un evento acompañados de su familia y cayó una tormenta. Este almuerzo es solo con la finalidad de ratificar el apoyo que tenemos con ustedes esperando que sigamos creciendo en el ambiente que hoy llevan ustedes, nos ha tocado algunos siniestros , esperemos que esta lluvia que está pronosticada en la región traiga bendición y se recuperen los mantos acuíferos, sin embargo estaremos atentos a cualquier zona de riesgo para su atención”

A las 9 de la mañana los elementos de bomberos recibieron la bendición de cascos en las instalaciones de Protección Civil por parte del padre Cristian Figueroa, encomendando su vida a favor de la Gracia del Todopoderoso.