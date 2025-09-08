Operativo de emergencia logra liberar a trabajadores en mina de Sabinas

SABINAS, COAH.- Esta noche iniciaron el rescate de los mineros que quedaron atrapados en la mina denominada "DRUMAC", ubicada en el Ejido El Mezquite del Municipio de Sabinas, lo anterior, luego de un problema técnico registrado a 100 metros de profundidad, impidiendo el paso de los trabajadores hacia el exterior.

Los mineros han sido identificados con los nombres de Dimas González Villanueva, José Daniel Ayala Pineda, Paulo Campos, Francisco Varela, Ramiro Valverde, Jesús Javier Ramos, Julio Campos, Mario González Villanueva, todos se encuentran bien de salud.

De acuerdo al dato proporcionado a las autoridades competentes por Jorge Luis N encargado del complejo de carbón, señaló que los trabajadores se disponían a salir de la mina, cuando se registró este hecho.

En el lugar no se reportaron pérdidas humanas, en tanto, personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social además de cuerpos de emergencia, Protección Civil y Bomberos se encuentran en el sitio, brindando el apoyo correspondiente.

Cabe señalar, aunque estos hechos se registraron la tarde de este lunes, no fue sino hasta pasadas las 21:00 horas, que se informó de esta situación en la cual se trabaja para rescatar a los 8 trabajadores.