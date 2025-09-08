Inversionistas visitan AHMSA en busca de soluciones

La esperanza de que Altos Hornos de México (AHMSA) vuelva a operar o, al menos, que los trabajadores reciban lo que se les adeuda, recobró fuerza entre extrabajadores, luego de que se confirmara que al menos cinco posibles inversionistas estarán visitando las instalaciones de la siderúrgica entre esta y la próxima semana.

Julián Torres, ex trabajador de AHMSA, informó que los recorridos presuntamente han sido programados como parte del proceso de quiebra y subasta en el que se encuentra la acerera. Señaló que tanto él como otros compañeros ven con optimismo esta etapa, confiando en que pronto se concrete la venta de la empresa.

"Sabemos que ya vienen los empresarios a recorrer la planta, son varios, al menos cinco, y eso nos hace confiar en que la presidenta de la República cumplirá lo que ha dicho: que se venda la empresa, que se pague a los trabajadores y que vuelva a operar", expresó.

Torres recordó que, tras más de tres años de crisis, los obreros han enfrentado una situación crítica por la falta de pagos, lo que golpeó a cientos de familias en la región Centro de Coahuila. Sin embargo, dijo que hoy la expectativa es distinta: el proceso judicial de quiebra avanza y con él se acerca la posibilidad de que AHMSA sea adquirida por nuevos dueños.

"La fe sigue puesta en que esta pesadilla termine. Queremos que llegue alguien que invierta, que reactive la producción y que nos pague lo que se nos debe. Lo que necesitamos es que ya no se alargue más", subrayó.

Con estas visitas de empresarios a las instalaciones, los trabajadores ven el inicio de una etapa decisiva para el futuro de la acerera más importante del norte del país.