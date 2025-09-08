Contactanos
Rescatados sanos y salvos todos los mineros atrapados en mina de Sabinas

Ocho trabajadores son rescatados tras una falla mecánica en una mina en Sabinas. Reciben atención en la Clínica del IMSS de San Juan de Sabinas.

Por Teresa Muñoz - 08 septiembre, 2025 - 10:33 p.m.
Sabinas, Coahuila; 08 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila informa que, a las 23:00 horas de este lunes, gracias a las acciones coordinadas entre autoridades municipales, estatales y federales, fueron rescatados sanos y salvos todos los mineros que se encontraban dentro de una mina en el ejido El Mezquite en Sabinas.

Se da a conocer que ninguno ha presentado complicaciones de salud, sin embargo, fueron atendidos en primera instancia por autoridades médicas que ya se encontraban esperándolos y posteriormente fueron trasladados a la Clínica del IMSS de San Juan de Sabinas.

Desde el primer momento en que se dio a conocer la falla en el sistema de arrastre se atendió la situación y se comenzaron las labores de reparación para, posteriormente pudieran salir los 8 trabajadores.

Se reitera que el incidente se derivó de una falla mecánica en el sistema de arrastre, y que en todo momento se tuvo comunicación con los trabajadores, que, de acuerdo a información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuentan con sus prestaciones como el servicio de seguridad social del IMSS.

