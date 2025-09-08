Exitoso rescate de trabajadores atrapados en mina de carbón en Sabinas

Sabinas, Coahuila — La noche de este lunes 8 de septiembre, autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social confirmaron el exitoso rescate de ocho trabajadores mineros que permanecían atrapados en el interior de un pozo de carbón ubicado en el Ejido El Mezquite. El incidente, que movilizó a cuerpos de emergencia desde horas de la tarde, generó preocupación entre familiares y habitantes de la región.

Carlos Brito, director general de Concertación Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, informó que los mineros fueron localizados con vida gracias a la intervención coordinada de brigadas de rescate de la propia empresa, así como de elementos de bomberos, Protección Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado. La respuesta rápida y conjunta fue clave para evitar una tragedia mayor.

Por su parte, Julio César Sánchez Morales, representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la zona 2 del país, destacó el compromiso de los equipos de rescate y la importancia de mantener protocolos de seguridad en las operaciones mineras. "La prioridad siempre será la vida y la integridad de los trabajadores", señaló durante una breve declaración a medios locales.

Tras ser extraídos del pozo, los ocho mineros fueron trasladados a la clínica número 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nueva Rosita, donde se les realizó una valoración médica integral. Hasta el cierre de esta edición, se reportan estables y bajo observación, en espera de resultados más detallados sobre su estado de salud.

Este incidente reaviva el llamado de organizaciones laborales y comunitarias para reforzar las medidas de seguridad en la minería de carbón, una actividad que sigue siendo fuente de empleo en la región pero que conlleva riesgos significativos. La comunidad de Sabinas celebra hoy el regreso con vida de sus trabajadores, mientras se mantiene atenta a las investigaciones que determinarán las causas del accidente.