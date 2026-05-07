Dora Alicia González prepara a estudiantes para Juegos Escolares en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Luego de preparar a estudiantes de primaria para participar en la etapa estatal de los Juegos Escolares, la maestra Dora Alicia González Salas continúa con el trabajo formativo que ha dado resultados positivos en diferentes instituciones educativas.

Cabe señalar, en su momento la maestra preparó a 2 equipos, tanto varonil como femenil, en esta disciplina, se trata de 20 niños y niñas pertenecientes a la escuela primaria "Eulalio Gutiérrez Ortiz", quienes han mostrado avance constante en técnica y trabajo en conjunto desde que iniciaron los entrenamientos.

"Esta es una disciplina un poco compleja, sin embargo, lo que se trata es transmitir a los niños las técnicas, avanzando poco a poco", explicó González Salas.

Detalló que las sesiones se enfocan en fundamentos, desplazamiento en cancha y estrategia de juego, adaptadas a la edad de los alumnos.

La profesora indicó que este es el segundo año consecutivo que estudiantes de dicho plantel participaron en esta disciplina en la etapa estatal, puesto que el año pasado les fue muy bien.

En esa edición obtuvieron el pase con el equipo femenil, participando en las categorías 2014 y menores, lo que motivó a dar continuidad al proyecto deportivo.

La maestra agradeció el respaldo de los padres de familia y directivos del plantel, destacando que el objetivo es que los alumnos vivan la experiencia competitiva y fortalezcan valores como la disciplina y el trabajo en equipo.