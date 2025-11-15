Conductor ebrio provoca carambola en la zona centro de Frontera; intentó huir

FRONTERA, COAH.- Un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este sábado sobre la calle Coahuila, entre las calles Oriental y Libertad, en plena Zona Centro, dejó cuantiosos daños materiales luego de que un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su Nissan Versa y terminó impactando tres unidades que estaban debidamente estacionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando el ebrio automovilista circulaba sin precaución por la transitada vialidad, hasta que su imprudente maniobra lo llevó a estrellarse de lleno contra una camioneta Ford Explorer de color gris. El fuerte impacto lanzó a la Explorer varios metros adelante, proyectándola contra un automóvil Chevrolet, también gris.

Pero la cadena de daños no terminó ahí. Tras el segundo golpe, el Chevrolet rebotó y terminó chocado contra un tercer vehículo de color negro, una camioneta GMC que se encontraba estacionada frente a un domicilio. La escena evidenció la fuerza del impacto y el estado inconveniente del responsable.

¿Qué ocurrió?

Vecinos y propietarios de las unidades afectadas salieron alarmados por el estruendo y se percataron de que el conductor pretendía huir del lugar. Sin embargo, fue interceptado y retenido por los propios afectados, quienes solicitaron de inmediato la presencia de la Policía Municipal.

Minutos después, los oficiales municipales, asignados al Departamento de Control de Accidentes, arribaron al sitio y aseguraron al presunto responsable, quien mostraba claros signos de intoxicación etílica. Paramédicos del GRUM también llegaron para descartar personas lesionadas y verificar que no existieran riesgos adicionales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades viales tomaron conocimiento del percance y elaboraron el informe correspondiente. Se informó que el ebrio conductor tendrá que responder por los daños ocasionados, catalogados como considerables debido al impacto en cadena que afectó a las tres unidades estacionadas. Por su parte, el auto del responsable terminó sin defensa y con visibles daños en la parte frontal a consecuencia del fuerte accidente, por lo que fue remolcado a un corralón con apoyo de una grúa.