CFE suspende servicio de energía eléctrica en Melchor Múzquiz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el servicio de energía eléctrica en la ciudad de Melchor Múzquiz durante las primeras horas de este sábado, como parte de labores de mantenimiento en la red eléctrica.

El objetivo, según informó la dependencia, es mejorar la calidad del suministro en todo el municipio de Múzquiz.

El corte se registró alrededor de las 07:20 horas y se prevé que el servicio sea restablecido a las 15:00 horas.

Durante este lapso, se realiza una interrupción temporal del servicio eléctrico, por lo que se recomendó con anticipación a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para evitar afectaciones en sus actividades cotidianas.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes derivados del apagón, lo que refleja una respuesta preventiva por parte de la población y las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública mantienen presencia en las zonas donde se ubican semáforos para garantizar el orden vial.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En tanto, negocios como gaseras continúan operando mediante pipas de combustible, y la mayoría de las gasolineras cuentan con plantas de luz para seguir atendiendo a los usuarios sin contratiempos.

Artemio Maldonado Riojas, empleado de Surtigas SA de CV, informó que en dicho establecimiento sigue brindando atención al público gracias a un suministro suficiente de pipas de gas LP. Esta medida ha permitido mantener la continuidad del servicio, pese a la suspensión eléctrica.

Además se suspendió temporalmente el suministro de agua potable proporcionado por SIMAS.

¿Cuáles son las consecuencias del corte?

Dado a las adecuaciones que realiza la CFE, una vez concluidos dichos trabajos, se procederá al restablecimiento total del servicio eléctrico en la ciudad. Cabe señalar, esta suspensión se registra únicamente en Melchor Múzquiz.