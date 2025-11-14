Automovilistas denuncian extorsión de policías en carretera 53: Hidalgo, Nuevo León

Automovilistas que circulan por la carretera 53 rumbo a Monterrey denunciaron en redes sociales presuntos actos de extorsión cometidos por elementos de la Policía Municipal de Hidalgo, Nuevo León, quienes estarían aplicando multas irregulares y cobrando montos de hasta 8 mil pesos para permitirles continuar su trayecto.

A través de una publicación viral, un conductor relató que fue detenido bajo el argumento de conducir "a exceso de velocidad" en un tramo con límite de velocidad de 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con su testimonio, los oficiales lo trasladaron a la comandancia y exigieron el pago inmediato de 8 mil pesos, advirtiendo que de no hacerlo, su vehículo sería enviado al corralón.

El denunciante afirmó que no fue el único caso observado en el lugar, otro automovilista, también viajando desde Coahuila, habría sido obligado a pagar la suma de 7 mil pesos por la misma supuesta infracción.

En su testimonio, el conductor asegura haber escuchado por el radio de los policías que "iban llegando más" detenidos por razones similares, lo que describió como un operativo dirigido a "cazar" a los viajeros, principalmente por las mañanas.

Finalmente, según el relato, los oficiales permitieron al afectado retirarse tras pagar 5 mil pesos, mientras que otra persona se habría quedado en la comandancia por no contar con el dinero solicitado.

¿Qué ocurrió?

Ante esta situación, los usuarios exhortaron a quienes transiten por ese tramo carretero a extremar precauciones y denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades competentes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las denuncias han generado preocupación entre los automovilistas que utilizan la carretera 53, quienes piden una investigación sobre las prácticas de los policías municipales de Hidalgo, Nuevo León.