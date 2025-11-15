Detienen a Juan Eduardo Almanza en Cuatro Ciénegas por posesión de marihuana

Elementos del Mando Coordinado de Cuatro Ciénegas reafirmaron su compromiso con la seguridad del municipio al lograr la detención de un hombre por posesión de narcóticos, tras detener a un sujeto con 105 bolsas de marihuana.

Los hechos se registraron el 14 de noviembre del 2025, durante el segundo turno, cuando la unidad 11, cuando los cuatro elementos realizaba recorridos de vigilancia en la colonia Magdalenas. Fue en la calle Bigambilias con Guadalupe Quintanilla donde se llevó a cabo la intervención.

El detenido fue identificado como Juan Eduardo Almanza Hinostrosa, de 35 años, con domicilio en la misma colonia, a quien se le aseguraron 105 bolsitas transparentes cerradas a nudo que contenían hierba verde y seca con características de la droga conocida como marihuana.

Gracias a la rápida acción y coordinación de los elementos, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público de la ciudad de Monclova, Coahuila, para las investigaciones correspondientes.

¿Qué ocurrió?

El director de Seguridad Pública dijo que esta acción que forma parte de las estrategias impulsadas por el alcalde Victor Leija Vega, señalando que no bajaran la guardia durante su administración.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Autoridades municipales destacaron que este tipo de resultados refuerzan los esfuerzos que diariamente se realizan para mantener un Cuatro Ciénegas más seguro, donde la estrategia de seguridad continuará fortaleciendo para proteger a las familias del municipio.