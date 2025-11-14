Baja afluencia en comercios de Monclova durante el primer día del Buen Fin

El primer día del Buen Fin transcurrió con poca afluencia en los comercios de la localidad, sin embargo se prevé que la mayor movilidad se registrará durante el fin de semana, lo que permitirá tener un buen resultado.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Oscar Mario Medina Martínez, consideró que se tuvo un arranque significativo, con una importante participación de comercios, que incluso algunos iniciaron con ventas anticipadas. Señaló que durante el primer día del Buen Fin se tuvo un saldo blanco, reconociendo la seguridad que se tiene en las calles, avenidas y en centros comerciales, y confían en que se mantendrá de la misma manera.

El dirigente reiteró el llamado a los consumidores a proteger su dinero, comparar precios y asegurarse de que los descuentos sean reales. Mencionó que el bajo flujo del primer día es normal, ya que las familias suelen esperar al fin de semana para realizar compras de mayor volumen, especialmente en artículos para el hogar. "Regularmente la gente se espera a los días en donde se hace acompañar de la familia, el sábado y domingo son los más fuertes, la gente aprovecha para acudir a las tiendas y ver los artículos".

En cuanto a la expectativa económica, indicó que Monclova podría superar la derrama del año pasado, por lo que se espera una cifra superior a los 60, 65 millones de pesos en el Buen Fin.