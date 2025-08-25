Joven de 22 años impacta autos estacionados en Cuatro Ciénegas

Una distracción al volante provocó un accidente múltiple en la colonia El Pedregal de Cuatro Ciénegas, luego de que una joven de 22 años impactara su vehículo contra dos autos estacionados. Aunque no hubo lesionados, los daños materiales fueron considerables y la conductora fue puesta a disposición del Ministerio Público.

La mañana de este sábado 23 de agosto, Seguridad Pública atendió un accidente vial tipo choque contra vehículo estático en calles de la colonia El Pedregal. El director, Richards Estrada, informó que no se reportaron personas lesionadas, pero sí daños materiales considerables y una persona detenida.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Matamoros, entre Guerrero y Mina, donde un vehículo tipo sedán, marca Nissan Altima, modelo 2009, color azul y con placas extranjeras UCD-87118, perdió el control y provocó una carambola que afectó a dos vehículos estacionados.

De acuerdo con el informe policial, la conductora responsable fue identificada como Leslye Liliana Vázquez Alvarado, de 22 años de edad, con domicilio en la misma colonia. La joven manifestó que circulaba de oriente a poniente sobre la calle Matamoros cuando, al tomar su teléfono celular mientras conducía, perdió el control del vehículo, impactando primero una camioneta Ford F-150, modelo 1993, color blanco, con placas UCD-82662, estacionada en el lugar.

El golpe provocó que el primer vehículo afectado fuera empujado, generando a su vez un segundo impacto contra un tercer automóvil, también un Nissan Altima, modelo 2012, color blanco, con placas UCD-90417, propiedad de Aarón Humberto Sánchez López, de 35 años, vecino de la misma colonia.

Los daños registrados incluyen afectaciones en la defensa trasera y cuarto posterior izquierdo de la pick-up, así como afectaciones en llanta delantera derecha, faros y cofre del tercer vehículo. El automóvil responsable también resultó con daños considerables en ambas llantas delanteras, faros, cofre y defensa.

Tras el incidente, los oficiales procedieron a trasladar a la conductora y los tres vehículos involucrados a las instalaciones de Seguridad Pública, quedando todos a disposición del Ministerio Público. Los automóviles fueron resguardados en los patios de Grúas Chávez para los trámites correspondientes.