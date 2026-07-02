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Coahuila

¡Se sale del Salinas! Conductora sale del camino en el Libramiento Carlos Salinas

El accidente movilizó a cuerpos de auxilio y a la Policía Estatal; la automovilista presentó una crisis nerviosa.

Por Brenda Rebolloso - 02 julio, 2026 - 01:22 p.m.
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      FRONTERA, COAH.– El susto fue mayor que las lesiones para una automovilista que la mañana de este jueves protagonizó una salida de camino sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades estatales.

      El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas, a la altura del kilómetro 21 del libramiento, donde un automóvil Chevrolet Aveo, color rojo, con placas EYW-784-C, terminó fuera de la carpeta asfáltica por causas que serán determinadas por las autoridades.

      La unidad era conducida por Hilda "N", de 32 años, vecina de la colonia Guadalupe, en Monclova, quien fue atendida en el lugar por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes ya le brindaban auxilio cuando arribaron oficiales de la Policía Estatal de Coahuila.

      Detalles confirmados

      Tras ser valorada por los rescatistas, se determinó que la conductora únicamente presentaba una fuerte crisis nerviosa derivada del accidente, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

      Acciones de la autoridad

      Elementos de la Policía Estatal de Coahuila tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades, mientras la unidad siniestrada era retirada del lugar.

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