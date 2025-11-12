Accidente de tractocamión en Ramos Arizpe deja derrame de diésel

Ramos Arizpe, Coahuila.

La madrugada de este miércoles se registró un accidente sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en el puente conocido como "La Joroba", a la altura de la panadería La Reina, donde un tractocamión se impactó contra el parapeto cuando circulaba de norte a sur.

¿Qué ocurrió?

El conductor, identificado como Juan Carlos Sarmiento Espinoza, de 66 años y originario de Matamoros, Tamaulipas, resultó ileso y se negó a recibir atención médica.

Según su declaración, el percance ocurrió luego de que se reventara la llanta delantera derecha del vehículo, lo que provocó que perdiera el control y terminara impactándose.

El tráiler, un Kenworth 660 color café perteneciente a la empresa Traslados y Logística Mexicana de Escobedo, Nuevo León, transportaba dos contenedores vacíos y se dirigía de Altamira, Tamaulipas, hacia la planta Mabe en Saltillo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En el lugar trabajaron elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes se encargaron de contener un derrame de diésel, ya que el impacto ocasionó la ruptura del tanque de combustible. Con el uso de material absorbente evitaron que el líquido se esparciera sobre la carpeta asfáltica y pusiera en riesgo a los demás automovilistas.

Asimismo, las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y revisar sus unidades antes de cada viaje, especialmente los vehículos de carga pesada que transitan por esta importante vialidad.