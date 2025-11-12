Entregan rehabilitación total de la Autopista Premier en el tramo Allende–Agujita

ALLENDE, COAH. — El gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó este lunes la rehabilitación total de la Autopista Premier en el tramo Allende–Agujita, una vía estratégica para el desarrollo económico y social de la región norte del estado.

La obra, que abarca más de 52 kilómetros, representa una inversión superior a los 300 millones de pesos y beneficiará de manera directa a miles de conductores que diariamente transitan por la zona.

¿Qué mejoras se realizaron en la autopista?

Los trabajos incluyeron la reconstrucción completa de la carpeta asfáltica, la instalación de nueva señalización vertical y horizontal, la mejora en los accesos y la modernización de la plaza de cobro, lo que garantiza un trayecto más ágil, cómodo y seguro. Además, se reforzaron los tramos con mayor desgaste, donde el flujo vehicular pesado generaba deterioros constantes.

¿Cuál es el impacto de la rehabilitación?

La entrega de la Autopista Premier representa un paso importante hacia la modernización de la infraestructura carretera en Coahuila, fortaleciendo la conexión entre municipios como Allende, Morelos, Nava y Sabinas. Con ello, se impulsa el comercio, el turismo y la movilidad regional, además de brindar a los usuarios una vía más segura y en óptimas condiciones.

Ciudadanos reconocieron la importancia de esta rehabilitación, destacando que durante años la autopista presentaba baches y tramos deteriorados. Ahora, con su renovación total, se facilita el traslado hacia centros laborales, educativos y de salud, mejorando la calidad de vida de quienes diariamente recorren este trayecto.