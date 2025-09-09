Madre busca a su hija tras entrega irregular en Coahuila

Castaños, Coah.- La angustia y preocupación han marcado este lunes para Milagros Vite, madre de Soeli Vite Velázquez, de 8 años, luego de que su hija fuera retirada de manera irregular de la escuela primaria Rafael Ramírez, ubicada en la colonia Independencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el padre biológico de la menor acudió al plantel con lo que él presentó como una orden judicial que le permitía llevarse a la niña. Sin embargo, familiares denuncian que la madre no fue notificada, ni la directora de la escuela informó sobre la entrega de la menor, lo que ha generado indignación y alarma.

"Han sido las horas más largas de mi vida como madre, el saber que mi hija fue sustraída de la escuela y no poder hacer nada", expresó Milagros Vite, quien envió un mensaje directo a su ex pareja exigiéndole que le permita ver a su hija.

Ante la falta de apoyo local, Milagros viaja actualmente a Nuevo Laredo, donde buscará a Soeli, pues asegura que en Castaños las autoridades no le brindaron ayuda efectiva. La abuela de la menor también se encuentra consternada, y asegura que la madre tiene la custodia legal de Soeli.

La madre ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía, con la finalidad de que se activen los protocolos de búsqueda y se garantice la seguridad de la menor. Además, se solicita a la ciudadanía cualquier información que ayude a localizarla y protegerla, pues su integridad podría estar en riesgo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso, lo que genera preocupación entre familiares y vecinos de la colonia Independencia. El caso ha encendido alertas sobre posibles irregularidades en la entrega de menores por parte de las escuelas y la actuación de las autoridades locales.

Familiares y vecinos piden que se respeten los derechos de la menor y que se tomen medidas inmediatas para garantizar que Soeli se encuentre en un entorno seguro y con sus tutores legales.