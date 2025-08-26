Adulto mayor es atacado por abejas en carretera Allende–Villa Unión

Allende.- Un adulto mayor identificado como Nicolás Portales fue atacado por un enjambre de abejas, mientras transitaba por la carretera Allende–Villa Unión. El incidente generó alarma entre los transeúntes y motivó la rápida movilización de los cuerpos de auxilio.

Vecinos y personas que se encontraban en la zona, entre ellos Juan de los Ríos, acudieron de inmediato para auxiliar al afectado hasta la llegada de Bomberos de Allende y personal del Centro de Salud. El señor Portales recibió atención en el lugar y posteriormente fue trasladado para valoración médica más completa.

La familia del adulto mayor agradeció la pronta intervención de quienes actuaron con solidaridad, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones en áreas donde puedan encontrarse enjambres. Se recomendó reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia para evitar percances similares.

Se informó que el estado de salud del señor Portales es estable, y los servicios de emergencia hicieron un llamado a la comunidad para mantenerse alerta y evitar acercarse a colmenas o panales en zonas rurales y carreteras.