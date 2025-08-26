Bomberos de Nava limpian vivienda calcinada como gesto solidario

NAVA, Coah. — Elementos de Protección Civil y Bomberos de Nava realizaron labores de limpieza en un domicilio que quedó reducido a cenizas hace dos años. Esta acción surgió como un gesto de apoyo hacia la familia afectada y como parte de un acercamiento con la comunidad.

Cleiber Jiménez Gil, propietario de la vivienda, recibió la ayuda con gratitud. Vecinos que presenciaron la labor destacaron la solidaridad del cuerpo de bomberos, quienes, además de atender emergencias, dedican tiempo a apoyar a quienes más lo necesitan.

La intervención incluyó el retiro de escombros y limpieza general, permitiendo que el terreno vuelva a estar en condiciones seguras y dignas. La comunidad reconoció el compromiso de los bomberos y la importancia de este tipo de acciones sociales.