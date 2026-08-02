NUEVA ROSITA, COAH.- La búsqueda por mejorar la imagen personal y el bienestar ha impulsado el crecimiento de la medicina estética, un área donde los profesionales requieren mantenerse en constante actualización para ofrecer servicios seguros y de calidad a sus pacientes.

Las mujeres continúan siendo las principales usuarias de la medicina estética no quirúrgica, al representar entre el 70 y 85 por ciento del total de pacientes a nivel global, quienes recurren a estos procedimientos para cuidar su piel, mejorar su apariencia y retrasar los signos de la edad.

Al respecto, María Cepeda Jordán, médico especialista en medicina estética en el municipio de Múzquiz, compartió su experiencia profesional y destacó la satisfacción que le ha generado desarrollarse en este campo desde el año 2022.

Señaló que actualmente cuenta con dos clínicas, una ubicada en Piedras Negras y otra en Múzquiz, lo que, afirmó, representa una muestra de que las metas personales y profesionales pueden alcanzarse con preparación y dedicación. "En mi caso tengo dos clínicas abiertas, una en Piedras Negras y otra más en Múzquiz; puedo decir como mujer que todas las metas que nos propongamos en la vida se pueden cumplir", expresó.

Cepeda Jordán destacó que uno de los aspectos más importantes de su profesión es contribuir a que las mujeres se sientan mejor consigo mismas, fortaleciendo su seguridad y confianza a través de tratamientos que buscan resaltar su bienestar y autoestima.