Inicia Astro Feria Rosita 2026: Eloísa I es la nueva reina

NUEVA ROSITA, COAH.- Con la coronación de Eloísa I como Reina de Astro Feria Rosita 2026, dieron inicio las fiestas grandes del municipio de San Juan de Sabinas, en una ceremonia encabezada por el alcalde Oscar Ríos Ramírez, la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, Karina Ríos Ornelas y en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el licenciado Federico Quintanilla Riojas.

De esta manera, se dio el arranque oficial de las festividades, destacando la importancia de preservar las tradiciones y fortalecer la identidad del municipio con la participación de las familias de la región.

Las actividades comenzaron con un brindis conmemorativo, seguido del corte del listón inaugural de Astro Feria Rosita 2026 y, posteriormente, la salutación y coronación de Eloísa I en el Teatro del Pueblo.

Durante su mensaje, Federico Quintanilla Riojas refrendó el compromiso del Gobierno del Estado para seguir respaldando este tipo de eventos, al considerar que impulsan la economía local, fortalecen las tradiciones y favorecen el turismo, la cultura, la seguridad y el desarrollo de la Región Carbonífera.

Por su parte, Karina Ríos Ornelas agradeció la presencia de las familias asistentes, del comité organizador del reinado y del representante del gobernador, además de reconocer la participación de la corte de honor de Eloísa I y de Bárbara, reina saliente de la feria.

En dicho evento también se contó con la presencia de la licenciada Diana Guadalupe Haro Martínez, Subsecretaria de Turismo en la Carbonífera, regidores y funcionarios de la administración municipal 2025-2027.

Como parte de la inauguración, el cantante Marco Marroquín se presentó en el escenario. Además, los asistentes disfrutaron de la gastronomía, artesanías, juegos mecánicos y diversas actividades que forman parte de Astro Feria Rosita 2026.