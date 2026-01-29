Homenaje a José Andrés Valenzuela en San Buenaventura por su legado social

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura conmemoró el 162 aniversario luctuoso del Capitán José Andrés Valenzuela Barrera, destacado defensor de los derechos de los campesinos y figura clave en la historia sambonense, quien fue fusilado en 1864 en la esquina norte del paseo público que hoy lleva su nombre.

El Capitán José Andrés Valenzuela Barrera es recordado como un hombre valiente y comprometido con las causas sociales de su tiempo. Durante una etapa marcada por conflictos políticos y militares en el país, Valenzuela se distinguió por defender a los campesinos y a la población de San Buenaventura, enfrentando injusticias y abusos de poder.

Su lucha por la dignidad y los derechos del pueblo le costó la vida, pero su legado permanece vigente como símbolo de resistencia, justicia social y amor a la patria, valores que han trascendido generaciones.

Durante el acto conmemorativo, el alcalde Javier Flores Rodríguez señaló que la Plazuela Valenzuela representa un espacio emblemático para la comunidad, un lugar de encuentro y convivencia que forma parte de la vida cotidiana y de la memoria colectiva de San Buenaventura.

"Conmemorar al Capitán Valenzuela es recordar a un hombre que dio su vida por su pueblo y cuyos ideales continúan inspirando a las nuevas generaciones", expresó el edil.

Al evento asistieron el secretario del Ayuntamiento, José Luis Terrazas; el ingeniero Horacio Domínguez, cronista y custodio de la historia sambonense; así como la regidora de Educación y Cultura, profesora María Luisa García Méndez, quien junto al director Juan José Rivera organizó el acto en coordinación con las instituciones educativas presentes.