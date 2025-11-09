Alcalde de Cuatro Ciénegas impulsa Consejo Ciudadano contra adicciones

Cuatro Cienegas, Coahuila a 08 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y atención frente a las adicciones, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de distintos sectores sociales, donde se propuso la creación de un Consejo Ciudadano que permita sumar esfuerzos entre autoridades, familias, iglesias y organizaciones civiles.

Durante el encuentro, el presidente municipal destacó la importancia de construir una estrategia integral que aborde el problema desde la prevención, la educación y la atención temprana, promoviendo la participación activa de toda la comunidad.

"Esta iniciativa surge de la necesidad de enfrentar de manera organizada los riesgos asociados al consumo y distribución de sustancias ilícitas, impulsando la participación ciudadana como eje central de la solución", aseguró el edil.

La intención de este consejo es consolidarse como un espacio de diálogo y colaboración, donde se generen propuestas, se compartan experiencias y se coordinen acciones conjuntas que fortalezcan el tejido social de Cuatro Ciénegas.

Asimismo, Leija Vega recordó que desde su campaña asumió un compromiso firme con la comunidad en la lucha contra el consumo de drogas, lo que ha permitido obtener resultados positivos en estos primeros meses de la administración municipal.

"Hemos logrado la detención de personas que se dedican a la distribución de narcóticos; además, contamos con centros de rehabilitación que están a disposición de la población. Queremos seguir sumando esfuerzos entre todos para poder atender, prevenir y erradicar esta problemática", señaló el edil.

Con esta propuesta, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas busca sentar las bases de una política de prevención sólida, cercana y participativa, que refuerce los valores familiares y promueva alternativas positivas para la juventud.