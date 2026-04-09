Anuncian construcción de clínica ISSSTE en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Luego de más de dos décadas de gestiones, el profesor Viviano Cuéllar dio a conocer que finalmente se logró concretar la construcción de la clínica del ISSSTE en este municipio, cuya obra negra ya se encuentra terminada, quedando pendiente únicamente la instalación del mobiliario y equipo médico.

El docente recordó que fue hace 28 años cuando se consiguió la donación del terreno, el cual quedó debidamente escriturado; sin embargo, durante todo ese tiempo no se había avanzado en la edificación del proyecto, que hoy comienza a rendir frutos.

Indicó que la empresa que ganó el concurso de licitación estará entregando en los próximos días las instalaciones a las autoridades del ISSSTE, mientras que de manera extraoficial se contempla la llegada del equipamiento necesario para su funcionamiento.

"Se habla de que estarán trayendo mobiliario como aparatos médicos, sillas, así como la dotación de medicamentos y más; la inauguración podría ser en el mes de mayo, dependiendo de los tiempos que maneje el ISSSTE", señaló.

Cuéllar destacó que esta clínica representará un beneficio significativo para miles de maestros y población en general de la Región Centro, quienes por años han esperado contar con mejores servicios de salud en la localidad.

Asimismo, subrayó que del grupo de personas que impulsaron este proyecto desde sus inicios, actualmente quedan menos de diez con vida, lo que da mayor valor a la consolidación de esta obra.