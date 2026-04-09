Un Tal Fredo aclara que mobiliario en mina de mármol no es de su boda

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Luego de que en redes sociales se viralizara un video donde se observan sillas, mesas y estructuras de gran tamaño dentro de una mina de mármol, el influencer conocido como Un Tal Fredo salió a aclarar que no tiene relación con la instalación de dicho mobiliario.

En el clip, difundido principalmente en plataformas digitales, se muestra una zona de las minas de mármol pertenecientes al grupo Hacienda 1800, donde incluso destacan figuras gigantes que llamaron la atención de los usuarios. De inmediato, internautas comenzaron a vincular el montaje con la boda del creador de contenido, celebrada recientemente en el municipio.

Sin embargo, el propio influencer, quien contrajo matrimonio hace apenas dos semanas, explicó a través de sus redes sociales que el mobiliario no corresponde a lo que él contrató para su evento, y que dichos objetos forman parte del resguardo de la empresa propietaria del lugar.

La situación generó diversas reacciones entre usuarios, algunos cuestionando el uso de estos espacios naturales y advirtiendo que este tipo de situaciones podría derivar en sanciones por parte de autoridades ambientales, mientras que otros pidieron verificar la información antes de emitir opiniones.

El caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de preservar los atractivos turísticos de la región y evitar la difusión de versiones no confirmadas en redes sociales.