Protección Civil verifica quintas en Frontera: 25 nuevas detectadas

FRONTERA, COAHUILA.- Durante los recorridos de inspección realizados este año, Protección Civil detectó al menos 25 nuevas quintas que no se encontraban dentro del padrón municipal, informó el director Abraham Palacios Cedillo, quien destacó que ya se iniciaron visitas para verificar sus condiciones de seguridad.

El funcionario explicó que previo al periodo de Semana Santa se implementó un operativo para supervisar que estos espacios estuvieran en condiciones adecuadas para recibir visitantes; sin embargo, durante las revisiones se identificaron varios predios nuevos, además de los balnearios que operan desde hace años.

Indicó que hasta el momento se han visitado 10 quintas, donde se ha exhortado a los propietarios a regularizarse y cumplir con las normas de Protección Civil, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los usuarios. "No estaban dentro del padrón, las estamos invitando a que cumplan con las normas para protección de los clientes; ya hemos visitado a 10 propietarios, hemos detectado que la alberca esté señalizada con la profundidad, que retiren extensiones eléctricas cercanas y que tengan cuidado con la corriente 110; les damos cinco días, según la norma, para que lo corrijan", señaló.

Palacios Cedillo reiteró que estas acciones buscan prevenir accidentes, especialmente en temporada alta, cuando incrementa la afluencia de personas en este tipo de espacios recreativos.