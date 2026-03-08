Carlos Villarreal lanza programa PERAJ para la niñez en Monclova

Monclova, Coah.- Como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo de la niñez, el alcalde Carlos Villarreal, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa, asistió al arranque del programa PERAJ "Inspirando Futuros", impulsado por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y respaldado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

PERAJ es una iniciativa nacional en la que estudiantes universitarios participan como mentores de niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad, brindándoles acompañamiento académico, emocional y personal, además de convertirse en referentes positivos para su desarrollo.

En esta edición del programa se beneficiará a más de 50 niñas y niños, quienes recibirán orientación y seguimiento por parte de estudiantes mentores, bajo la coordinación de la directora Fernanda Ibarra.

Durante el evento, llevado a cabo en la Escuela de Bachilleres Ladislao Farías Campos, el alcalde Carlos Villarreal reconoció el compromiso de la Universidad por impulsar este tipo de proyectos que fortalecen el desarrollo de la niñez.

"Reconocemos el gran trabajo que realiza la UAdeC al impulsar programas como PERAJ, que brindan acompañamiento y motivación a niñas y niños para que sigan construyendo su futuro. Desde el Gobierno Municipal, y en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguiremos respaldando iniciativas que generen más oportunidades para nuestra niñez", declaró Villarreal Pérez.

El alcalde también agradeció al rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez, por retomar este programa en Monclova. En su representación acudió David Hernández Barrera, acompañado por el coordinador de la Unidad Norte Luis Carlos Talamantes, así como directivos de distintos planteles educativos.

El munícipe señaló también que el DIF Monclova mantiene una coordinación permanente con la UA de C para impulsar programas que fortalezcan el desarrollo académico, social y personal de niñas y niños del municipio.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, las instituciones educativas y la sociedad civil, impulsando proyectos que generen más oportunidades para la niñez y la juventud de Monclova.