Carlos Villarreal Pérez promueve inversiones y empleos en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, señaló que el desarrollo económico de la región depende en gran medida de las condiciones del comercio internacional, por lo que consideró importante que se mantenga la apertura de la frontera con Estados Unidos para fortalecer la llegada de inversiones y la generación de empleos en la ciudad.

Durante un encuentro con ciudadanos, el edil explicó que actualmente se trabaja de la mano con la iniciativa privada para concretar nuevos proyectos industriales en la región Centro de Coahuila. Indicó que una empresa que se instalará próximamente podría iniciar operaciones entre abril y mayo, generando inicialmente entre 150 y 200 empleos, aunque esta cifra podría aumentar conforme avance el proyecto.

Villarreal destacó que el crecimiento económico de Monclova también está ligado a las condiciones comerciales con Estados Unidos, por lo que decisiones de líderes políticos de ese país, como el expresidente Donald Trump, han tenido impacto en la industria y el comercio en la región fronteriza. En ese sentido, señaló que es necesario que existan condiciones que permitan el flujo comercial y faciliten el desarrollo de inversiones.

El alcalde agregó que, si las condiciones económicas continúan siendo favorables, las inversiones anunciadas el año pasado, estimadas en alrededor de 150 millones de dólares, podrían traducirse en una generación de entre 8 mil y 10 mil empleos en la región. Señaló que estos proyectos representan una oportunidad importante para fortalecer la economía local y consolidar a Monclova como un punto atractivo para nuevas empresas.