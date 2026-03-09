DIF Municipal Cuatro Ciénegas impulsa construcción de viviendas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer el bienestar y el patrimonio de las familias, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo el arranque de la construcción de 118 viviendas, un proyecto que representa una oportunidad para que más personas puedan acceder a un hogar digno.

Este importante avance forma parte de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal, la Comisión Nacional de Vivienda y el Gobierno Federal, quienes trabajan de manera coordinada para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo y a una mejor calidad de vida para las familias del municipio.

En representación del alcalde Víctor Manuel Leija Vega, asistió la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, quien estuvo acompañada por autoridades municipales y representantes de la Comisión Nacional de Vivienda, quienes fueron testigos de este momento que marca el inicio de un proyecto de gran impacto social.

Durante su mensaje, la presidenta del DIF Municipal Leticia Medina destacó la importancia de trabajar en coordinación entre los distintos niveles de gobierno para acercar programas que realmente beneficien a las familias.

"Este proyecto representa una gran oportunidad para muchas familias de nuestro municipio que sueñan con tener un hogar propio. Cuando las instituciones trabajan de la mano se logran resultados que transforman la vida de las personas y fortalecen el bienestar de nuestra comunidad", expresó la edil.

Este programa de vivienda continuará ampliándose en Cuatro Ciénegas, ya que se contempla la construcción de 230 viviendas adicionales, lo que permitirá que un mayor número de familias tenga la oportunidad de acceder a un patrimonio propio.

Ante esto, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que este tipo de programas reflejan el compromiso de su administración de gestionar y coordinar esfuerzos con los distintos órdenes de gobierno para generar mayores beneficios para la población.

"El trabajo conjunto con el Gobierno Federal y con instancias como CONAVI nos permite traer programas que impactan directamente en la calidad de vida de las familias. Nuestro compromiso es seguir gestionando más apoyos y proyectos que ayuden a que las y los ciudadanos de Cuatro Ciénegas tengan mejores oportunidades", señaló.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para generar más oportunidades, fortalecer el desarrollo del municipio y mejorar las condiciones de vida de las familias de Cuatro Ciénegas.