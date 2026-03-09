Sari Pérez Cantú lanza brigadas médicas en Frontera: mastografías y densitometrías

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud entre la población, la alcaldesa Sari Pérez Cantú y el Sistema DIF Frontera, en coordinación con la Dirección de Salud Pública Municipal, puso en marcha una jornada de brigadas médicas que incluye estudios de mastografía y densitometría ósea para la ciudadanía.

Durante el arranque de estas acciones, el doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, director de Salud municipal, junto a la directora del DIF Karen Cadena, destacó la importancia de acercar este tipo de servicios médicos a la comunidad, especialmente aquellos enfocados en la detección oportuna de enfermedades que pueden afectar gravemente la calidad de vida de las personas.

En el arranque estuvieron presentes Andrés Ozuna del Club Rotario, César Rueda de Tecnología Ambiental, Itze Zayuri de Combugas, Constantino Reyes, Laboratorios Liomont, Sandra Elizabeth Valdez Medellín, representantes de CIMARI, Valeria González de la Instancia de la Mujer, regidores y directores. El especialista explicó que en esta primera jornada se realizaron entre 20 y 25 mastografías, alcanzando la meta programada para el día, mientras que en el área de densitometría se registró una gran respuesta por parte de la población, con alrededor de 80 estudios realizados de un total disponible de 120.

Precisó que las mastografías se estarán llevando a cabo del 9 al 13 de marzo, mediante cita previa, mientras que las densitometrías se realizaron conforme fueron llegando los pacientes durante la jornada inicial. Sánchez Leija subrayó que estos estudios son fundamentales para la detección temprana de enfermedades como el cáncer de mama, así como para identificar padecimientos como la osteopenia y la osteoporosis, que pueden provocar fracturas y complicaciones severas si no se atienden a tiempo.

Por su parte, la alcaldesa Sari Pérez Cantú ha reiterado que para su administración la salud de las y los fronterenses es una prioridad, por lo que se continuarán impulsando brigadas médicas y programas preventivos que permitan acercar servicios especializados a la población. Las actividades se realizan en la plaza de la colonia Borja, donde se encuentra instalado el mastógrafo, mientras que las densitometrías se llevan a cabo en las instalaciones del DIF, brindando atención directa y accesible a quienes buscan cuidar su salud.