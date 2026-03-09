Beatriz Carranza y su compromiso con la seguridad en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Beatriz Adriana Carranza es madre de familia, estudiante y miembro del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal.

Con tres años de servicio en la corporación, asegura que su vocación se fortalece día a día gracias a la fe y al compromiso de brindar seguridad a la comunidad.

Su historia refleja el esfuerzo, al igual que muchas mujeres que buscan abrirse camino en ámbitos tradicionalmente dominados por hombres en la actualidad.

La joven señala que su principal motivación es sacar adelante a sus dos hijos, quienes representan la razón de su esfuerzo y dedicación. Para ella, formar parte de la corporación es también un símbolo de igualdad, pues considera que las mujeres tienen el mismo valor y las mismas oportunidades para crecer y aportar en la sociedad.

"Es muy bonito saber que las mujeres podemos ser tratadas con la misma igualdad", expresó.

Su presencia en la dirección de Seguridad Pública, al igual que sus compañeras, ha generado confianza entre féminas que enfrentan problemas, ya que encuentran en ellas un referente de apoyo.

Destaca que ver a una mujer en funciones policiales transmite seguridad y esperanza, pues demuestra que siempre habrá alguien dispuesto a tender la mano en momentos difíciles.

Actualmente, combina su labor en la corporación con sus estudios de bachillerato. Su meta es continuar con una carrera académica que le permita seguir vinculada a la Seguridad Pública, ya que considera muy satisfactorio tener cercanía con la gente y contribuir al bienestar social. "Espero que Dios me dé la oportunidad de lograr algo más", comentó con entusiasmo.

Finalmente, la policía envió un mensaje a las mujeres: "No están solas, siempre van a tener apoyo por parte de Seguridad Pública".

Con estas palabras, reafirma su compromiso de proximidad social y su deseo de que más mujeres se sientan respaldadas y motivadas para salir adelante, tal como ella lo hace cada día junto a sus hijos y su pareja.