Yesica Sifuentes entrega llantas nuevas al autobús escolar en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de seguir fortaleciendo al sector educativo, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, realizó la entrega de seis llantas nuevas para el autobús escolar del plantel CECyTEC Andrés Osuna, con el objetivo de mejorar las condiciones del transporte que utilizan diariamente las y los estudiantes.

Este apoyo fue brindado con una respuesta rápida y directa por parte de la alcaldesa, luego de la gestión realizada por la directora del plantel, Alma Alicia García Mata, quien solicitó el respaldo del Gobierno Municipal para realizar el cambio de las llantas del autobús y así garantizar un traslado más seguro para el alumnado.

Durante la entrega, la Presidenta Municipal destacó que la educación es una de las principales prioridades de su administración, por lo que reiteró su compromiso de continuar apoyando a las instituciones educativas del municipio.

"La educación es fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad. En nuestro gobierno y con el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas estamos atentos a las necesidades de las escuelas y trabajamos de la mano con directivos, docentes y padres de familia para gestionar y brindar apoyos que mejoren las condiciones en las que estudian nuestras y nuestros jóvenes", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora informó que próximamente también se realizará la rotulación del autobús escolar, con la finalidad de que el transporte cuente con una mejor imagen e identidad, beneficiando directamente a la comunidad estudiantil del plantel.

"Desde el Gobierno Municipal seguiremos respaldando a la juventud y fortaleciendo al sector educativo, brindando herramientas que contribuyan a un mejor desarrollo académico y a traslados más seguros para las y los estudiantes", finalizó la Alcaldesa.