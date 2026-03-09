Accidente de tráiler con yemas de huevo provoca cierre en carretera Matehuala-Monterrey

Arteaga, Coahuila.- Un tráiler que transportaba yemas de huevo volcó la tarde de este lunes en el kilómetro 232 del tramo conocido como Los Chorros, en la carretera Matehuala-Monterrey, lo que provocó el cierre de la circulación en dirección hacia la capital de Nuevo León.

El accidente se registró alrededor de las 17:20 horas, movilizando a elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, quienes acudieron al lugar para brindar atención y asegurar la zona del percance.

De acuerdo con el reporte, la unidad era conducida por Luis Ángel Martínez Díaz, de 31 años de edad, originario de Nuevo Laredo, quien fue valorado en el sitio por los cuerpos de emergencia tras presentar lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El tráiler transportaba un cargamento de yemas de huevo perteneciente a la empresa Portmex, con destino a la ciudad de Monterrey.

Tras la volcadura, autoridades realizaron maniobras para controlar la situación y retirar la unidad siniestrada, mientras que la carretera permaneció cerrada en el tramo con dirección a Monterrey para facilitar las labores de atención y evitar nuevos accidentes.

Elementos de seguridad exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la zona, especialmente en el sector de Los Chorros, considerado uno de los puntos con mayor incidencia de accidentes en la región.