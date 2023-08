Construirán andadores en el 8 de Enero

FRONTERA COAH-. Una excelente relación se tiene entre los ejidatarios de Frontera y la autoridad municipal, tanto que se han logrado muy buenos resultados, Roberto Piña; alcalde de Frontera dio a conocer algunos de estos beneficios y otros más que próximamente dará a conocer.



Se han hecho compromisos con los habitantes de los diferentes ejidos, en días pasados el alcalde estuvo en el 8 de Enero, en una reunión en una asamblea, hay unos compromisos el municipio realizará otros dos andadores más, hay un tema de una revisión de la Saca Salda, se les apoyará a que el agua no se estanque y termine de llegar.

Donde han hecho trabajo de recarpeteo el material que se recicla de la calle es el que se utiliza para los caminos, el otro tema es que harán modificaciones al salón ejidal, los ejidatarios conseguirán todo el piso y el municipio pondrá la mano de obra.

"Lo más importante estoy a dos semanadas de darlo a conocer, esto representa la buena relación que tenemos con los ejidos, me tardo 15 días en decirlo y un mes más en concretarlo", comentó.

Además el alcalde comentó que hicieron un trabajo en la colonia Esteban Martínez donde hay mucha tierra, no funcionó el alcalde reconoció el error y ofreció disculpas mencionando que se va a corregir, el alcalde dijo que ese material que pusieron era de caliza pero no funcionó y los vecinos están intranquilos, aclaró que no se hizo de mala fe y si no sirvió el ejercicio se va a corregir.