Víctor Leija propone consulta ciudadana sobre alumbrado en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Con el compromiso de transparentar el manejo de los recursos y priorizar el bienestar de las familias, el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas someterá a consulta ciudadana el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), con el fin de que sea la propia población quien participe en la decisión sobre este concepto.

El alcalde, Víctor Leija Vega, señaló que más allá del tema recaudatorio, se busca escuchar la voz de los habitantes respecto al servicio de alumbrado público en el municipio y conocer su percepción sobre la calidad y necesidad del mismo.

"Cuatro Ciénegas tiene un presupuesto limitado, pero no por ello vamos a tratar de abusar de él. Estamos haciendo el doble o el triple con lo mismo que llegaba en años anteriores, es lo que se ha visto; pero sí ocupamos. Si el ciudadano nos apoya con el pago de los impuestos vamos a estar muy agradecidos, porque todavía podemos hacer más", expresó el edil.

Destacó que un sistema de alumbrado eficiente no solo mejora la imagen urbana, sino que contribuye directamente a disminuir delitos en distintos sectores, reduce la percepción de inseguridad y brinda mayor tranquilidad a las familias cieneguenses.

La consulta, indicó, permitirá que la decisión se tome de manera democrática y con plena participación social, garantizando que cualquier determinación esté enfocada en la estabilidad económica del municipio y en ofrecer servicios públicos de calidad.