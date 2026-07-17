Frontera: Sari Pérez y SNTE trabajan en consultorio ISSSTE para la comunidad

Frontera, Coah. – La alcaldesa Sari Pérez Cantú recibió al secretario general de la Sección 5 del SNTE, profesor Everardo Padrón García, para dar seguimiento a las gestiones encaminadas a la instalación de un consultorio del ISSSTE en Frontera, uno de los dos que se proyectan para la Región Centro de Coahuila. Durante la reunión, en la que también participaron el coordinador regional de la Sección 5, profesor Arturo Gómez, representantes del magisterio y funcionarios municipales, se revisaron distintas opciones de inmuebles que podrían albergar este nuevo espacio de atención médica. Sari Pérez destacó que este proyecto representa una oportunidad para acercar servicios de salud a las y los derechohabientes del ISSSTE, además de facilitar la atención médica en el municipio y reducir la necesidad de trasladarse a otras ciudades para consultas de primer contacto. "Cuando sumamos esfuerzos entre instituciones logramos proyectos que responden a las necesidades de nuestra gente. Seguiremos gestionando acciones que acerquen más servicios a las familias de Frontera", expresó la alcaldesa. Por su parte, Everardo Padrón agradeció la disposición del Gobierno Municipal para trabajar de manera coordinada y reconoció el respaldo de la alcaldesa en las gestiones que permitirán fortalecer la atención médica para las y los trabajadores de la educación. Una vez definida la sede, se realizarán las adecuaciones necesarias para poner en operación este consultorio, que formará parte de la red de 14 nuevos espacios de atención que el ISSSTE contempla instalar en Coahuila. Con acciones como esta, el Gobierno Municipal continúa construyendo alianzas que acercan servicios y generan mejores oportunidades para las familias fronterenses.