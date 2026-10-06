Siete de cada 10 mujeres en Coahuila viven algún tipo de violencia, de acuerdo con datos citados por Sandra de Luna, directora de COPROVVI, quien advirtió que la problemática no ha disminuido.

La directora señaló que las llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres se mantienen elevadas y que, según los datos que presentó, durante 2026 se encuentran por encima de la media nacional.

Explicó que tampoco existe una disminución clara en los reportes que llegan a la Fiscalía, donde, de acuerdo con la información referida, se han registrado entre 3 mil y 5 mil denuncias durante este año.

De Luna señaló que uno de los principales problemas es que, pese a la cantidad de denuncias, persiste la falta de sentencias, situación que limita el acceso de las víctimas a la justicia.

Añadió que el refugio de COPROVVI se encuentra actualmente a su máxima capacidad, al brindar atención a mujeres que enfrentan situaciones de violencia extrema y requieren un espacio seguro para proteger su integridad.

La directora sostuvo que los indicadores disponibles no permiten afirmar que la violencia haya disminuido, debido también a que las distintas instituciones no cuentan con una base estadística unificada que permita comparar de manera integral los casos registrados.

Ante este panorama, COPROVVI mantiene acciones de atención y protección para mujeres en situación de riesgo, mientras continúa el seguimiento de los reportes que llegan a las autoridades.