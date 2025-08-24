Consumo responsable de agua es clave ante escasez en Cuatro Cienegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde Víctor Leija Vega advirtió sobre la preocupante disminución de los mantos freáticos en el municipio, una situación que ya afecta directamente la operación de los pozos de abastecimiento, al tener que profundizar hasta seis metros más para extraer agua.

De acuerdo con el edil, en los pozos 1 y 3 del sistema municipal se ha tenido que bajar el nivel de los tubos para continuar con la extracción del vital líquido, lo que evidencia el estrés hídrico que enfrenta el Pueblo Mágico.

"Sí es una necesidad que se tiene del volumen, hay que preparar la infraestructura necesaria para que, en el momento que nos falle uno, arranquemos el otro. Pero lo que sí es que, para que el sistema sea sustentable, necesitamos cobrar el servicio que se le proporciona a cada domicilio", expresó Leija Vega.

Actualmente, el sistema de agua potable cuenta con 4 mil 200 usuarios, pero solo alrededor de mil cuentan con medidor. El objetivo del actual gobierno municipal es cerrar la administración con el 80 por ciento del volumen de agua suministrada bajo control de medición, a fin de fomentar un consumo más responsable y eficiente.

"No traemos una cartera vencida tan amplia, y la que tenemos corresponde a casas muy viejas, muchas de ellas abandonadas desde hace tiempo y cuyas cuentas no se cancelaron en su momento. Con el medidor, los usuarios usarán solo lo que les corresponde, serán más conscientes y responsables", puntualizó el alcalde.

El mandatario local subrayó que el problema principal no es la morosidad en el pago del servicio, sino el derroche de agua en los hogares que no cuentan con un sistema de medición, lo que compromete aún más la disponibilidad del recurso.

Leija Vega hizo un llamado a la población para colaborar con el uso racional del agua y reiteró que se continuará trabajando en infraestructura y equipamiento para garantizar el abasto ante la creciente presión sobre los recursos hídricos en Cuatro Cienegas.