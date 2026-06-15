Sari Pérez Cantú coordina respuesta ante lluvias en Frontera

Frontera, Coah. - Gracias a la respuesta inmediata y coordinada de las distintas dependencias municipales, la contingencia derivada de las lluvias atípicas registradas durante la madrugada y la mañana de este lunes, fue atendida de manera oportuna; priorizando la seguridad de las familias fronterenses.

La administración a cargo de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y se desplegó personal operativo en distintos puntos de la ciudad para brindar apoyo a la población, realizar recorridos de vigilancia y mantener un monitoreo permanente en las zonas de mayor riesgo.

Aunque los pronósticos meteorológicos contemplaban lluvias moderadas y tormentas aisladas para la región, las precipitaciones registradas superaron lo previsto, provocando un incremento repentino en los niveles de escurrimiento y el desbordamiento del Arroyo Frontera. Se trata de un fenómeno extraordinario que presentó características similares a las del paso del Huracán Alex, en 2010, lo que obligó a redoblar esfuerzos por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Durante la contingencia, personal de Protección Civil, Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Servicios Primarios, DIF Municipal y demás áreas del Ayuntamiento, así como directores, personal de confianza y trabajadores sindicalizados, trabajaron de manera coordinada con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para atender los reportes ciudadanos y brindar auxilio donde fue necesario.

Como resultado de estas acciones, se atendieron 16 viviendas con afectaciones, además de realizar la evacuación preventiva de 10 personas, quienes optaron por resguardarse con familiares, por lo que hasta el momento no ha sido necesario utilizar los albergues habilitados por el municipio. Asimismo, se logró el rescate de cuatro vehículos que quedaron varados, principalmente en la calle Progreso.

Las labores operativas permitieron restablecer la circulación en las vialidades afectadas y mantener en funcionamiento los pasos a desnivel de la colonia Occidental, la Zona Centro y el bulevar Ejército Mexicano sobre la carretera 30, los cuales no registraron inundaciones.

En las últimas horas, el nivel del Arroyo Frontera descendió de manera considerable, reduciendo el riesgo inmediato para la población. Sin embargo, continúan los recorridos de supervisión en colonias del norte de la ciudad, la Zona Centro y la colonia 10 de Mayo, así como las labores de limpieza y apoyo a las familias que presentaron afectaciones.

La alcaldesa Sari Pérez agradeció la disposición y el compromiso de todas las corporaciones participantes, así como la colaboración de la ciudadanía, destacando que la coordinación y el trabajo en equipo permiten actuar con mayor eficacia ante situaciones extraordinarias como la registrada este lunes.

El Gobierno Municipal de Frontera exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, ante pronósticos que indican la posibilidad de nuevas precipitaciones durante los próximos días. La administración municipal continuará monitoreando de manera permanente las condiciones climatológicas y trabajando con responsabilidad para proteger la integridad y el patrimonio de las familias fronterenses.