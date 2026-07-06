Reportan saldo blanco en festejos del Mundial

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los eventos deportivos organizados en el Municipio de Múzquiz para celebrar el Mundial y la participación de la Selección Mexicana concluyeron con saldo blanco, informó el director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, José Ponce Sánchez.

El funcionario destacó que, gracias a la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, los festejos realizados en la cabecera municipal y sus minerales se desarrollaron sin incidentes y con resultados positivos.

Señaló que las acciones de seguridad permitieron garantizar el orden y la tranquilidad durante las actividades, en las que participaron cientos de personas.

José Ponce Sánchez indicó que una de las prioridades fue salvaguardar la convivencia familiar, en atención a las indicaciones de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Durante los eventos, cientos de niños, jóvenes y adultos se congregaron en las plazas públicas y en la Macroplaza de Múzquiz para seguir los encuentros de la Selección Mexicana a través de mega pantallas instaladas para la ocasión.

Las actividades fueron gratuitas y se realizaron bajo un operativo coordinado de seguridad, lo que permitió que los asistentes disfrutaran de los festejos en un ambiente de tranquilidad.