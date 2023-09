Continúa Federación asfixiando a AHMSA

FRONTERA COAH.- Tras el caso del obrero que falleció a consecuencia de un derrame cerebral, esto mientras esperaba que AHMSA les pagara las semanas pendientes, Miguel Ángel Riquelme Solís; Gobernador del Estado mencionó que el Gobierno Federal sigue asfixiando a AHMSA, todo esto trae consecuencias de tipo social, de salud, psicológico y de otro tipo de índole.

"Deberían de acelerar las negociaciones y procesos para que AHMSA reactive sus actividades y no se siga perdiendo los activos que quedan de la empresa, poco puede hacer el Gobierno del Estado para reactivar las operaciones que es lo más importante, se puede seguir apoyando a los obreros pero la realidad es que la economía de la región es mucho más que eso, son 50 mil empleos que a su alrededor tenía AHMSA", comentó.

Sigue apostando a que se puedan reactivar las actividades, el gobierno del Estado está en la mejor disposición mientras que el Gobierno Federal está asfixiando a AHMSA y son los responsables de todo lo que está sucediendo en la región centro, entendemos lo que puede traer con Alonso Ancira el problema es que no midieron la cantidad de empleos y de gente que realmente dependía de AHMSA.

El gobernador comentó que ha tenido poca comunicación con Alonso Ancira ha tratado de ser solidario con empleados y de apostar en mantener la unidad de las y los monclovenses y sobre todo que esas familias tengan opciones de trabajo, lamentablemente muchos de ellos por la antigüedad no quieren despegarse de la empresa y con justa razón.

Se tornó un problema de índole personal, no tengo que explicarlo la gente de Monclova sabe quién inició esta bronca por más que se quieran justificar, creo que la denuncia sí es que o hubo por un acto indebido debe seguir su proceso judicial, no ahogar a trabajadores ni asfixiar a la empresa que era una principal fuente de empleo, así que le sigan" comentó el gobernador.

DEBE AHMSA A GOBIERNO DEL ESTADO.

El gobernador comentó que AHMSA debe recursos al gobierno del Estado y son importantes ahorita para el final de su gobierno, es un adeudo de 250 millones de pesos CEAS más impuestos sobre nómina, es una cantidad importante pero no emprenderán acciones legales porque sería contribuir al decremento de lo que está sucediendo en la propia empresa.

"Escuchamos todos los días como habla de la gente de Monclova como sí todos los empleos que se están perdiendo giraran en una bronca personal, eso no puede ser, desde el principio no lo acepto y me retiraré del cargo, entendiendo que esto afectó a Coahuila y al parecer lo que quiere es que AHMSA desaparezca pero será difícil porque se requiere el acero, aquí están especialistas aquí está todo para seguir produciendo acero", comentó el gobernador.

Señaló que afecta a dos regiones y miles de empleo que tienen que ver son el transporte con el poder inquisitivo del obrero de AHMSA, afecta el comercio, jamás midieron, no midieron y siguen sin medir porque un gobierno ordenado hasta para quebrar una empresa hay procedimientos y no lo están haciendo.