Programa 'Dejando Huella al Regreso a Clases' ofrece zapatos escolares a bajo costo en Monclova

Con el objetivo de apoyar la economía familiar ante el regreso a clases, el Diputado Federal Teo Kalionchiz y regidores panistas de Monclova ponen en marcha el programa "Dejando Huella al Regreso a Clases", mediante el cual se ofertarán zapatos escolares a bajo costo con un subsidio superior al 50 por ciento.

Durante el día de ayer se anunció el programa que se mantendrá durante el mes de agosto y se llevará a las diferentes colonias para apoyar a la economía de las familias ante el regreso a clases.

El Diputado Federal mencionó que es una manera de apoyar a la ciudadanía ante la cuestión económica que prevalece en la región, tanto por el tema de AHMSA como por el impacto de los aranceles.

Indicó a través de este programa pondrán a disposición de la ciudadanía zapatos escolares a un costo de 130 pesos, que representa un ahorro de hasta más del 50 por ciento, ya que los más económicos rondan entre 250 a 280 pesos.

En una primera etapa se contará con 450 pares de zapatos para niñas y niños, mientras que en los próximos días se sumarán otros 500 pares, alcanzando una cobertura inicial de hasta mil beneficiarios.

El programa se implementará durante todo el mes de agosto en diversos sectores de la ciudad.

"Vamos a estar avisando por medio de redes sociales la hora y el lugar donde estaremos. Queremos llegar al oriente, occidente, Praderas y, de ser posible, a los ejidos cercanos", precisó el diputado.

El programa busca extenderse conforme crezca la demanda. "No vamos a parar hasta lograr la mayor cobertura posible. Es un granito de arena para que juntos salgamos adelante", concluyó.