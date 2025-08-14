Atenciones Gratuitas para Mascotas en Plaza Principal de Castaños

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de combatir la sobrepoblación canina y felina, así como atender problemas de salud en mascotas como pulgas y garrapatas, la Unidad de Protección Animal del municipio de Frontera se instalará la próxima semana en la plaza principal de Castaños.

La brigada, que ofrecerá atenciones gratuitas, estará disponible durante dos días, miércoles y jueves, en un horario de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.

Tuilzie Ibarra, coordinadora de la Unidad, informó que la solicitud fue realizada por la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Alvarado, con el respaldo de su homóloga de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, como parte de un esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones de vida de los animales de compañía en la región.

"Vamos a estar dos días con los beneficios que ofrecemos de forma gratuita: atenciones médicas, aplicación de medicamentos, limpiezas de heridas, control de pulgas y garrapatas, vacunas, pero sobre todo enfocados a las esterilizaciones, que es lo que más nos piden los castañenses", detalló Ibarra.

El Ayuntamiento de Castaños será el encargado de preparar los suministros necesarios, así como de coordinar la agenda para determinar cuántas mascotas podrán ser atendidas y esterilizadas por día. Esta será la segunda ocasión en que la Unidad de Frontera se instala en dicho municipio.

La funcionaria destacó la importancia de este tipo de acciones para frenar el crecimiento descontrolado de animales en situación de calle y mejorar su calidad de vida mediante intervenciones médicas oportunas.