Firma de convenio entre Castaños y Chapingo para desarrollo rural

CASTAÑOS, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Castaños, encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Chapingo, con el objetivo de impulsar proyectos que generen beneficios directos para la población.

La alcaldesa destacó la importancia de este acuerdo, al resaltar que permitirá aprovechar los conocimientos y la experiencia de una institución reconocida en las ciencias agrícolas, pecuarias y forestales.

"Con esta alianza buscamos fortalecer el desarrollo rural de nuestro municipio y aprovechar de manera responsable nuestros recursos naturales para que se traduzcan en bienestar y progreso para las familias de Castaños", afirmó Sifuentes Zamora.

La Universidad Autónoma de Chapingo se distingue por su excelencia académica en niveles medio superior, licenciatura y posgrado, además de la formación de personal docente e investigadores que contribuyen al mejor aprovechamiento económico y social del campo mexicano.

En la reunión estuvieron presentes el Ing. Mario Reyes del Abra, Jefe de Distrito de Desarrollo Rural, y el Ing. Juan Pablo Colima Valadez, Jefe de CADER Monclova, quienes refrendaron su respaldo a esta iniciativa que fortalece la vinculación entre el sector académico y los gobiernos municipales.

Finalmente, Sifuentes Zamora reiteró que este convenio representa un paso firme hacia el desarrollo sostenible de Castaños, además reafirma el compromiso de generar alianzas estratégicas que fortalezcan al campo y mejoren la calidad de vida de su gente.