Frontera disfruta de Domingos Culturales de Verano con gran participación

Los Domingos Culturales de Verano han comenzado a consolidarse como un espacio de convivencia familiar en Frontera, al reunir entre 100 y 150 asistentes por jornada durante sus primeras dos ediciones, informó el director de Arte y Cultura, Jaime Quirino.

El funcionario explicó que el programa inició con una presentación de baile moderno y posteriormente se realizó el evento "Talentos Frontera", en el que la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú entregó reconocimientos a participantes que próximamente formarán parte del programa estatal "Vive Libre, Vive sin Drogas", impulsado por el DIF Coahuila y la Secretaría de Cultura.

Anunció que las actividades continuarán este domingo, a las 19:00 horas, en la Plaza Principal, con la participación de una agrupación de folclor y danzón procedente de Monclova. Además, el 2 de agosto se presentará nuevamente una escuela de baile moderno.

Para agosto también se contempla un programa dedicado al adulto mayor, con tardes de danzón y música en vivo, en coordinación con el grupo "Atrapados en los 60".

Quirino destacó que, además de fomentar la convivencia y el acceso a la cultura para quienes permanecen en la ciudad durante el periodo vacacional, estos eventos también benefician a los comercios del primer cuadro al incrementar la afluencia de visitantes. Indicó que el primer Domingo Cultural reunió entre 100 y 120 personas, mientras que el segundo alcanzó cerca de 150 asistentes, cifras que consideró positivas debido a que este tipo de actividades no eran una tradición en el municipio.

El director de Arte y Cultura aseguró que la actual administración ha fortalecido la agenda cultural mediante actividades como ferias del libro, promoción de la lectura, festivales artísticos y recorridos históricos, con el propósito de impulsar el desarrollo cultural y turístico de Frontera.