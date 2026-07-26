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Coahuila

Ecoparque Monclova reabre sus puertas al público tras rehabilitación

Más de 90 especies de fauna esperan a los visitantes en el Ecoparque Monclova.

Por Carolina Salomón - 26 julio, 2026 - 07:43 a.m.
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      Luego de varios meses de permanecer cerrado por trabajos de rehabilitación, el Ecoparque Monclova reabrió este sábado sus puertas al público con instalaciones renovadas, nuevas especies y espacios acondicionados para ofrecer una opción de recreación, convivencia familiar y contacto con la naturaleza durante el periodo vacacional.

      Desde las 9:00 de la mañana, decenas de familias acudieron al parque para recorrer sus senderos y disfrutar de un entorno renovado, limpio y seguro, diseñado para que niñas, niños y adultos convivan en un ambiente natural.

       

      Entre los principales atractivos destacan un lago rehabilitado, un aviario y áreas que albergan más de 90 especies de fauna, además de nuevas crías y ejemplares incorporados recientemente al recinto.

      Durante el recorrido, los visitantes pueden observar aves de distintas especies, monos, tigres, cocodrilos, felinos, búfalos, venados, patos, tortugas, leones, gatos monteses, animales de granja y un espacio dedicado a la fauna del desierto, donde se exhiben especies representativas de la región.

       

      El Ecoparque cuenta además con amplias áreas verdes, andadores y zonas de descanso que permiten a las familias disfrutar de un espacio ordenado y adecuado para la recreación al aire libre.

      Durante la temporada vacacional, el parque permanecerá abierto de martes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas, para que los visitantes recorran con tranquilidad cada uno de sus atractivos.

      Además de ofrecer un espacio recreativo, el Ecoparque promueve el respeto por la biodiversidad y la conservación de la fauna mediante la observación responsable de las especies que alberga.

       

      Con su reapertura, el Ecoparque Monclova se consolida nuevamente como uno de los principales espacios turísticos y recreativos de la Región Centro-Desierto, al brindar a las familias un sitio para convivir, aprender sobre la naturaleza y disfrutar de un entorno limpio y seguro.

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