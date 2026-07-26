Ecoparque Monclova reabre sus puertas al público tras rehabilitación

Luego de varios meses de permanecer cerrado por trabajos de rehabilitación, el Ecoparque Monclova reabrió este sábado sus puertas al público con instalaciones renovadas, nuevas especies y espacios acondicionados para ofrecer una opción de recreación, convivencia familiar y contacto con la naturaleza durante el periodo vacacional.

Desde las 9:00 de la mañana, decenas de familias acudieron al parque para recorrer sus senderos y disfrutar de un entorno renovado, limpio y seguro, diseñado para que niñas, niños y adultos convivan en un ambiente natural.

Entre los principales atractivos destacan un lago rehabilitado, un aviario y áreas que albergan más de 90 especies de fauna, además de nuevas crías y ejemplares incorporados recientemente al recinto.

Durante el recorrido, los visitantes pueden observar aves de distintas especies, monos, tigres, cocodrilos, felinos, búfalos, venados, patos, tortugas, leones, gatos monteses, animales de granja y un espacio dedicado a la fauna del desierto, donde se exhiben especies representativas de la región.

El Ecoparque cuenta además con amplias áreas verdes, andadores y zonas de descanso que permiten a las familias disfrutar de un espacio ordenado y adecuado para la recreación al aire libre.

Durante la temporada vacacional, el parque permanecerá abierto de martes a domingo, de 9:00 a 19:00 horas, para que los visitantes recorran con tranquilidad cada uno de sus atractivos.

Además de ofrecer un espacio recreativo, el Ecoparque promueve el respeto por la biodiversidad y la conservación de la fauna mediante la observación responsable de las especies que alberga.

Con su reapertura, el Ecoparque Monclova se consolida nuevamente como uno de los principales espacios turísticos y recreativos de la Región Centro-Desierto, al brindar a las familias un sitio para convivir, aprender sobre la naturaleza y disfrutar de un entorno limpio y seguro.