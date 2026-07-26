Carlos Villarreal realiza más de 800 acciones de mantenimiento en Monclova

Como parte del trabajo permanente para mantener una ciudad más limpia, ordenada y funcional, el Gobierno Municipal que encabeza Carlos Villarreal realizó, durante la última semana, más de 800 acciones de mantenimiento urbano a través de la Dirección General de Servicios Primarios, además de retirar 10 toneladas de cacharros.

Estas acciones se desarrollan en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, fortaleciendo la atención a las colonias y mejorando los servicios públicos que utilizan diariamente las familias monclovenses.

Durante la semana se llevaron a cabo labores de bacheo y reparación de roturas, así como trabajos de alumbrado público, que incluyeron la instalación y reposición de luminarias LED, la rehabilitación de circuitos eléctricos y la atención de reportes ciudadanos. Asimismo, se realizaron acciones de mantenimiento en campos deportivos, plazas, áreas verdes y otros espacios públicos.

Entre los trabajos más relevantes destacan la modernización del alumbrado con tecnología LED en la avenida 2, desde el bulevar Harold R. Pape hasta la Secundaria No. 7, en la colonia Obrera Sur, así como en la avenida Revolución Mexicana, en la colonia Ampliación Hipódromo. También se dio mantenimiento a la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha y a diversos espacios recreativos de la ciudad.

Como parte de la estrategia Ola Monclovense, se llevaron a cabo jornadas de descacharrización en las colonias Villas de Santa Ana, Estancias de Santa Ana y Campanario, además de acciones de fumigación en distintos sectores para reforzar la prevención del dengue y proteger la salud de las familias.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que los servicios públicos son una prioridad para su administración. "Todos los días trabajamos para responder a las necesidades de la ciudadanía y mantener nuestras colonias en mejores condiciones. Seguiremos atendiendo los reportes y fortaleciendo los servicios públicos para que las familias vivan en una ciudad cada vez más limpia, ordenada y segura", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez para fortalecer los servicios públicos, atender las necesidades de las colonias y continuar elevando la calidad de vida de las familias monclovenses.